Ranking, Istanbul vale il grande sorpasso: dal 2023-24 Inter davanti alla Juve. La classifica

La qualificazione storica alla finale di Champions League è un traguardo fantastico per l'Inter di Simone Inzaghi. Un risultato che riscrive il presente, ma anche il futuro. E che rimette i nerazzurri prepotentemente sulla cartina geografica delle potenze europee. Anche dal punto di vista del ranking per club.

"Se al momento la Juventus conserva ancora un certo margine sulle rivali italiane, a partire dalla stagione 2023/24 uscirà dal conteggio del ranking la stagione 2018/19. In quell’anno i bianconeri conquistarono 21 punti, contro i 15 dell’Inter e i 17 della Roma. Per questo motivo – grazie al successo contro il Milan in semifinale – proprio i nerazzurri scavalcheranno ufficialmente i rivali di sempre il prossimo anno. Una situazione (quella dell’Inter davanti alla Juve) che non si verificava dal 2014".