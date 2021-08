Moratti: “Messi? Avrei fatto di tutto per portarlo all’Inter. La cessione di Lukaku…”

Massimo Moratti avrebbe fatto di tutto per portare Messi all'Inter. E' stato lo stesso ex presidente a confermarlo

Massimo Moratti avrebbe fatto di tutto per portare Lionel Messi all'Inter qualora, ai tempi della sua presidenza, si fosse presentata l'occasione di prendere l'argentino a parametro zero come sta accadendo oggi. E' stato lo stesso ex presidente nerazzurro a confessarlo ospite di Radio Kiss Kiss Napoli: