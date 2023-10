Lukaku, replica Inter: “Contatti col Milan prima delle semifinali di Champions. E la Juve…”

L'Inter non ci sta e replica duramente alle parole di Romelu Lukaku in conferenza stampa dal ritiro del Belgio

L'Inter non ci sta e replica duramente alle parole di Romelu Lukaku in conferenza stampa dal ritiro del Belgio. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, infatti, il club nerazzurro ha fatto trapelare la sua verità in merito a quanto accaduto nei mesi scorsi con l'attaccante, che, mentre professava amore nei confronti della società, aveva contatti con Milan e Juventus.