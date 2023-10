Marotta: “Suning ci lascia lavorare tranquilli e non mette pressioni. E Zhang…”

“Meno male che sono arrivate le proprietà straniere, non so dove sarebbe arrivato il nostro calcio senza di loro. La proprietà cinese ha profuso grandissimi investimenti, tirando fuori quasi un miliardo di euro. Abbiamo dovuto acuire l’ingegno, fare di necessità virtù, anche se non facciamo grandissimi investimenti, la proprietà ci garantisce comunque di allestire delle rose competitive. Lo scorso anno siamo arrivati in finale di Champions. Il vantaggio di questa proprietà cinese è che ti lascia lavorare in tranquillità, non ti condiziona. Steven Zhang è un presidente giovane di 30 anni, è molto tranquillo e non trasmette pressione"