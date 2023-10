TMW – Il Qatar vuole l’Inter, contatti costanti. Ma Al Thani non vuole arrivare a 1,2 miliardi

E si parla poi anche del Fondo d'investimento Saudita, PIF, ha preso contatto con grandi club italiani negli ultimi mesi ma ha deciso, non metterà le mani su nessuno di questi club. Il fondo avrebbe chiesto informazioni: Juventus, Roma e pure l'Inter. "I contatti sono confermati ma quel che risulta è che adesso il PIF avrebbe deciso di non approfondire e di non affondare il colpo su nessuna delle suddette piazze. L'idea saudita sarebbe infatti quella di non investire nei prossimi mesi sull'acquisizione di altre grandi società europee: l'input è quello di dirottare tutti i fondi e le spese sul mercato interno, sulla crescita della Saudi Football League", spiega l'articolo.

In pratica, i Sauditi avrebbero più interesse a investire sulle squadre italiane come sponsor per valorizzare ad esempio l'Expo del 2023 a Ryad come nel caso della Roma. "I soldi spesi per lo sponsor dei giallorossi sono considerati un rischio d'impresa accettabile, se considerato che potrebbero essere una delle chiavi che potrebbero portare l'Arabia a vincere proprio... La concorrenza della capitale italiana", si legge ancora.

(Fonte: Tmw)

