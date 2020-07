Lukaku, che stagione. Un gol per l’Inter e raggiungere un mito. Inseguendo Ronaldo ed Eto’o

Un gol servirà soprattutto all‘Inter per vincere a Bergamo la corsa al secondo posto nell’ultima partita di Serie A di questa travagliata stagione. Ma contro la squadra di Gasperini Romelu Lukaku insegue anche e soprattutto la storia. Perché l’attaccante belga è a una sola rete dal 30° gol stagionale. Un traguardo che, negli ultimi 40 anni, è stato raggiunto solo da Milito, Eto’o e Ronaldo. Scrive Tuttosport:

“Quella di Bergamo può diventare una notte storica per Romelu Lukaku (…). Il futuro dell’Inter si chiama Lukaku che è a solo un gol dal 30° centro stagionale. L’ultimo a riuscirci negli ultimi 40 anni di calcio è stato Diego Milito nella stagione del Triplete (meglio di lui solo Samuel Eto’o con 37 nel 2010/11 e Ronaldo nel 1997/98 con 34). Per aggiornare il libro dei record ci sarà l’Europa Legue. Perché oggi è utopia pensare che il belga possa raggiungere i 37 gol segnati da Eto’o, però se l’Inter dovesse fare strada pure in Germania, nulla sarebbe più impossibile considerato che a 34 c’è Ronaldo“.

(Fonte: Tuttosport)