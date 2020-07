Sky – Inter, verso l’Atalanta: Conte ha scelto il tandem offensivo? Al fianco di Lukaku…

E’ iniziato il lavoro dell’Inter in vista dell’ultimo turno di campionato. I nerazzurri affronteranno sabato sera l’Atalanta a Bergamo e servirà una prova maiuscola per archiviare il secondo posto a prescindere dal risultato della Lazio. Antonio Conte sta già pensando a chi mandare in campo e attente riflessioni riguardano anche l’attacco. Stando a quanto riportano da Appiano Gentile i colleghi di Sky Sport, i principali indiziati per scendere in campo dal primo minuto sono Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Il tecnico potrebbe quindi tenere in panchina Sanchez, per poi schierarlo a gara in corso.