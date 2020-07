CorSera – Inter-Tonali, è fatta. Tentativo Milan fallito: lunedì a Milano. Le cifre finali

E’ fatta per Sandro Tonali all’Inter. Lo sostiene l’edizione bresciana del Corriere della Sera, che si spinge oltre, sostenendo che l’accordo tra i nerazzurri e il Brescia sia ormai raggiunto nei dettagli. Tanto che, riferisce il quotidiano, lunedì sera il giocatore sarà a Milano. Fallito, dunque, il tentativo del Milan. Le cifre finali? 35 milioni di euro totali tra prestito oneroso e obbligo di riscatto. Scrive il CorSera:

“Il mercato in uscita è in fermento, tutto ruota attorno a Sandro Tonali e siamo al rettilineo finale: andrà all’Inter, nessuna sorpresa. Tra Beppe Marotta e Massimo Cellino l’intesa è vicina: si ragiona su una cifra complessiva di 35 milioni di euro da diluire tra prestito oneroso

– circa 10 milioni – e riscatto obbligatorio nel giugno 2021. Lunedì il ventenne, che ha dato la parola all’Inter, forte dell’accordo raggiunto tra i nerazzurri e il suo agente Beppe Bozzo (ingaggio da 2,5 milioni a salire: il contratto sarà quadriennale), sarà a Milano. Nonostante il tentativo in extremis del Milan, le parti sono troppo avanti nella trattativa per pensare a un colpo di scena proprio sul traguardo“.

(Fonte: Corriere della Sera – Edizione Brescia)