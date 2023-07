Lukaku, tentativo inutile: messaggi all’Inter, ma la porta non verrà riaperta

"Nei giorni successivi, infatti, Big Rom ha provato perlomeno a sondare il terreno che una volta era lastricato d'oro e che oggi - comprensibilmente - presenta soltanto terra bruciata. Qualche segnale indiretto è stato mandato al mondo nerazzurro, ma non è per niente andato a buon fine: il doppio passo non è mai stato il punto forte del belga, in questo caso finisce per essere un goffo tentativo a pallone ormai perso. La porta dell'Inter è chiusa e non ha nessuna intenzione di aprirsi: troppo grande lo sgarbo, troppo sleali le modalità di rottura, per poter anche solo ipotizzare l'apparizione di un sorprendente ramoscello d'ulivo. L'Inter non vuole più Lukaku, il passato non si può cambiare".