Lukaku, tentativo di ricucire con l’Inter: no secco di Zhang. E ora gli rimane solo l’Arabia

"Lukaku è l’uomo che giurava di voler giocare la Champions League, solo la Champions League. Poi in gran segreto flirtava con la Juventus. Ora in mano gli resta, concretamente, solo l’offerta dell’Al-Hilal. Perché i bianconeri hanno altre priorità e non sono nelle condizioni di affondare il colpo adesso. Si vedrà, semmai. L’Inter non è più una opzione percorribile. L’harakiri qui ha le sembianze dell’avvocato Sebastien Ledure, che ha rinnegato quel che la società nerazzurra e Roc Nation avevano costruito e apparecchiato intorno al belga. Peraltro, su indicazione dello stesso giocatore, che ai dirigenti, ai compagni di squadra, persino ai tifosi e sì, pure all’allenatore, aveva giurato e spergiurato di voler tornare, dicendosi persino disposto a ridursi l’ingaggio. Salvo poi sventolare, come pretesto del voltafaccia, la panchina di Istanbul. E pensare che nella testa di Inzaghi, per l’Inter 2023-24, c’era solo la coppia Lukaku-Lautaro, con Thuram (almeno in partenza) in seconda fila. E Lukaku lo sapeva, certo che lo sapeva".

"Chissà se è previsto il pentimento, nella testa del gigante belga. Forse sì, almeno a giudicare da qualche segnale – indiretto, per carità – che all’Inter hanno colto nelle ultime ore, con l’obiettivo da parte del giocatore di capire i reali margini per una possibile ricucitura con il mondo Inter. Nessuno, nessun margine. Questa è la risposta netta da parte della società nerazzurra. Per volere del presidente Steven Zhang, il primo tra i delusi per il comportamento dell’attaccante.

E poi anche perché sarebbe impossibile far rientrare il giocatore in uno spogliatoio che è rimasto particolarmente deluso – dall’allenatore fino ai compagni di squadra – dall’atteggiamento di Romelu. E in ultima analisi, ora tutto l’ambiente Inter si è scatenato contro il belga: vip e non vip, Lukaku è uscito velocemente dal cuore dei tifosi, come dimostrano pure gli striscioni degli ultrà. Tanto veloce Romelu non lo è stato mai, neppure in uno dei suoi celebri allunghi in campo in contropiede. Forse arriverà l’Arabia a salvare Romelu, con buona pace della voglia di Europa e di Champions", aggiunge Gazzetta.