Marotta: “Grande sintonia con Inzaghi. Stop a Lukaku chiave di volta? A volte…”

Lunga giornata di festa in casa nerazzurra e a margine della bella serata in piazza Duomo è stato raggiunto dai microfoni di Pressing il direttore generale dell'Inter, Beppe Marotta. Queste le sue parole: "Una serata splendida con un traguardo storico e gratificante per noi dell'Inter. E' importante vincere e vincere è sempre bello, non avevo mai partecipato ad una manifestazione del genere ed è stato molto bello. Massima fiducia sul mercato in Ausilio e Baccin poi insieme prenderemo delle decisioni e lo abbiamo fatto sempre con molto coraggio operando in entrata e uscita al meglio perseguendo la sostenibilità. In questa stagione abbiamo dato al mister 12 giocatori nuovi ben amalgamati dal tecnico. Addio di Lukaku chiave di volta? Ci sono delle componenti nella vita, come la fortuna e questa volta potremmo anche esser stati fortunati allestendo un pacchetto offensivo diverso. Sapevamo il valore di Thuram, conosciamo bene Lautaro, abbiamo riportato a casa Sanchez e Arnautovic era una logica operazione. Siamo ancora il miglior attacco mi sembra. Contratto Inzaghi? La nostra intenzione è quella di allungarlo, il suo ciclo è nella pienezza, è un vincente e siamo in grande sintonia e vogliamo consolidarlo. Ora dobbiamo metterci in testa un nuovo numero, il 21, e lavorare su altri obiettivi per la prossima stagione dove avremo anche il mondiale per club. Abbiamo tanti obiettivi ma al primo posto io metto sempre lo scudetto che non è mai semplice vincere in Italia".