Inter, lista Marotta: “Questo regalo a Inzaghi dopo poker cessioni. La prima frutta 4,5mln”

Il mercato estivo dell'Inter non sarà segnato solo dalle cessioni. Perché Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno ben chiaro il piano acquisti. I regali per Simone Inzaghi sono già pronti. Ma prima, come noto, serve fare cassa. A questo proposito, secondo la Gazzetta dello Sport, i dirigenti nerazzurri hanno individuato, dopo Joao Mario, altri quattro nomi da piazzare, prima di poter dare l'assalto al vero, grande obiettivo per la fascia destra: Denzel Dumfries. Scrive la rosea: