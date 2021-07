Record – Joao Mario via a zero, lo Sporting chiede spiegazioni all’Inter

Il centrocampista è passato dai nerazzurri al Benfica attraverso la risoluzione del contratto

La risoluzione del contratto tra l'Inter e Joao Mario ha colto di sorpresa lo Sporting Lisbona. Secondo quanto riporta Record, i lusitani avrebbero inviato una comunicazione ufficiale al club di viale della Liberazione per chiedere spiegazioni sulle modalità dell'affare. Lo Sporting aveva offerto 5 milioni di euro per il centrocampista, terminato poi al Benfica addirittura a parametro zero.