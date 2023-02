Inter, Marotta: “Speriamo in una bella serata. Rinnovi? Tanti lo meriterebbero ma…”

"Il 2010 è un anno straordinario che resterà nella storia del club. Noi abbiamo l'obbligo di cercare di raggiungere la vetta più alta possibile. Stasera è un test importante con una squadra temibile, daremo il nostro meglio. Il romanticismo prevale in questi momenti, il pensiero non va all'aspetto economico ma ai ragazzi e ai tifosi: speriamo si possa regalare una bella serata che coincida con la prima parte del superamento del turno. Diciamo che mi farebbe lavorare più tranquillo (ride, ndr). Lukaku? Tutti meriterebbero un rinnovo, purtroppo il cuore non c'entra e bisogna razionalizzare: lo faremo con calma nei prossimi mesi".