ESCLUSIVA Guarin: “Inter-Porto, decisivi i tifosi! Brozovic? Tenerselo stretto. E Lukaku…”

Poche ore al calcio d'inizio di Inter-Porto: le parole del doppio ex sulla gara del Meazza e non solo ai microfoni di Fcinter1908.it

Daniele Vitiello

Delle vicende personali degli ultimi anni preferisce non parlare. Ci tiene soltanto a far sapere che il peggio è alle spalle: ora ha voglia di riprendersi il tempo perso. Fredy Guarin è tornato a sorridere, lo fa più volte al telefono con noi ed è rassicurante. Ha di nuovo modo di seguire il calcio con piacere e attenzione: anche per questo motivo è la persona giusta per un focus verso Inter-Porto di stasera. Di seguito, la chiacchierata in esclusiva per Fcinter1908.it.

Ciao Fredy, al Meazza due grandi amori per te a confronto.

"Si affrontano due squadre che stanno bene e lo dicono gli ultimi risultati. Mi aspetto una bella partita, in generale credo sarà un confronto con diverse emozioni e gol perché entrambe vorranno avere possesso e passare il turno con merito".

Altro sold-out: sola non la lasciano mai.

"I tifosi sono straordinari. Li ricordo con grandissimo affetto, in partite come questa sanno fare la differenza, i calciatori faranno di tutto per gioire insieme a loro. A Milano ho vissuto notti molto emozionanti, come ad esempio l'ultimo derby vinto con mio gol. Le porterò sempre con me".

Milano ti manca.

"Sì, tantissimo. Ma sono già tornato alcune volte e lo rifarò presto".

Cosa temere del Porto?

"Hanno un grande collettivo. Giocano molto bene, c'è grande sintonia tra di loro e questa è l'arma in più. Conceicao ha fatto un ottimo lavoro fino a questo momento, è un allenatore che mi piace davvero tanto".

E Inzaghi?

"Ha fatto tanto bene fino a questo momento, soprattutto in campo internazionale. E' stato bravo a riportare l'Inter tra le grandi d'Europa e questo non accadeva da molto tempo".

La favorita?

"Non posso sbilanciarmi (ride, ndr)".

La Champions è una grande opportunità per l'Inter, considerando anche il ritardo dal Napoli in campionato.

"Non mi aspettavo questo divario, devo essere sincero. Credo però dipenda più dal grande percorso fatto dal Napoli che dalle difficoltà avute dall'Inter. Soprattutto nell'ultimo periodo, credo ci sia poco da rimproverare ai nerazzurri. Torneranno ad essere i più forti di tutti".

C'è un giocatore in particolare che ti piace di questa Inter?

"Quello che abbiamo visto meno. Lukaku non ha dato quanto ci si aspettava a causa del brutto infortunio, ma resta fortissimo. Ora che sta meglio può dare una grande mano, magari proprio da stasera".

Il Mondiale ha restituito all'Inter un Lautaro ancora più consapevole dei suoi mezzi.

"E' diverso da Lukaku e in questa stagione sicuramente più decisivo per l'Inter. Ha sempre l'atteggiamento giusto in campo, può tirare fuori un gol in qualsiasi momento della partita. I tifosi fanno bene ad aspettarsi grandi cose da lui".

Getty Images

Brozovic invece sta vivendo una stagione complicata. E circolano voci di un possibile addio.

"Mostrava tanta qualità già quando c'ero io all'Inter, è stato bello giocare con lui. E' migliorato molto negli anni, ha anche cambiato ruolo con ottimi risultati. Per la qualità delle giocate e per come riesce a ribaltare l'azione è uno dei migliori a livello internazionale in quella zona di campo. Non so quante volte ho sentito voci di un addio di Brozo, ma è sempre lì e l'Inter farebbe bene a tenerselo stretto. La squadra può approfittare ancora tanto del suo modo di giocare".