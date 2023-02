Biasin: “Brozovic via? Possibilità concrete. L’Inter sul mercato vuole prendere…”

Le parole del giornalista: "Il fatto che Brozovic sia in uscita è abbastanza chiara come cosa: non è al 100%, ma le possibilità sono concrete"

Intervenuto negli studi di Telelombardia, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così del mercato dell'Inter e del calciatore che il club sta cercando per il futuro: "Credo l'Inter stia cercando un centrocampista fisico. Il fatto che Brozovic sia in uscita è abbastanza chiara come cosa: non è al 100%, ma le possibilità sono concrete.