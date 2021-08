Inter, ore caldissime: Marotta prova il doppio colpo Correa-Scamacca, le ultimissime

Potrebbe non essere Joaquin Correa l'ultimo colpo in entrata in attacco per l'Inter. Lo riporta Alfredo Pedullà su Gazzetta.it

Marco Macca

Potrebbe non essere Joaquin Correa l'ultimo colpo in entrata in attacco per l'Inter. Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà su Gazzetta.it, infatti, dopo aver chiuso l'arrivo dall'argentino della Lazio, infatti, Beppe Marotta potrebbe provare a regalare a Simone Inzaghi anche un vice-Dzeko, così da non adattare Lautaro nel ruolo di prima punta. E quel vice-Dzeko potrebbe essere Gianluca Scamacca:

Trama da seguire

"Marotta e Ausilio stanno lavorando per completare l’operazione Correa, trovando gli argomenti per arrivare alla cifra (almeno 30 milioni con l’aggiunta di bonus o una percentuale su futura vendita) che la Lazio accetterebbe. Ma poi l’Inter potrebbe andare alla ricerca di un vice Dzeko, in modo da non adattare Lautaro: così Simone Inzaghi avrebbe quattro specialisti e aspetterebbe con calma il recupero di Sanchez. L’Inter farebbe l’investimento per Correa e sfrutterebbe gli eccellenti rapporti tra Marotta e Carnevali per assicurarsi Scamacca in prestito con diritto di riscatto. Una trama da seguire".