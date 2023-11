SportWeek in edicola domani ha ripercorso i primi passi della carriera di Marcus Thuram. Questo quanto emerge dall'Athletic Club Boulogne-Billancourt, club in cui è stato prima di approdare al Sochaux: “Si allenava con gli scarpini indossati nella finale mondiale del 2006 dal padre, che lo riprendeva per i pantaloni a vita bassa. Era già proiettato verso il professionismo e a un certo punto ha cominciato a vincere le partite da solo”.