Mercato, Messi sbotta: “Io all’Inter? Solo fake news. E menomale che…”

Leo Messi ha smentito ufficialmente le voci argentine che davano per possibile un suo trasferimento estivo all’Inter. Il fuoriclasse del Barcellona ha pubblicato una storia su Instagram che non ammette repliche. “Fake news”, ha scritto la Pulce sulla voce di TNT Sports relativa al suo trasferimento in nerazzurro insieme a Thiago Almada.

“E quello che ha detto questa stessa emittente qualche settimana fa sul Newell’s è ugualmente falso. Menomale che nessuno crede loro“, ha scritto un Messi evidentemente infastidito.