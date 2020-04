Ha la sua maglia nerazzurra addosso quando registra il suo messaggio per Messi. Un appello da Spillo Altobelli al campione argentino inviato attraverso le telecamere di SportMediaset. L’ex attaccante nerazzurro ha detto all’argentino: «Perché non vieni tu in Italia a provare a giocare nel calcio italiano? Oggi l’Inter è una società forte, quindi pensaci, noi ti aspettiamo».

(Fonte: SM)