Di Marzio: “Barcellona o Neymar o Lautaro: dipende tutto da questo. Messi-Inter, la verità”

Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, ha parlato delle principali trattative in entrata e in uscita in casa Inter: “Per Castrovilli la Juventus mantiene i contatti per evitare di essere anticipata dall’Inter. Lui e Chiesa via in estate? Commisso quando dice una cosa, la mantiene: ha ribadito che i migliori non verranno ceduti. Vedremo quali offerte arriveranno, difficile vengano sacrificati entrambi nella prossima sessione di mercato.

Lautaro? Il Barcellona vuole prendere o lui o Neymar: vedremo chi riuscirà a fare, anche a seconda delle dinamiche e chi accetta la giusta contropartita. Penso possa essere Griezmann l’indiziato a partire: c’è da capire se il PSG lo accetterà e se lui accetterà il PSG o se l’Inter dirà sì alle contropartite proposte.

Messi all’Inter? Mi sembra molto molto difficile: al momento non abbiamo segnali di trattative in corso. Ci auguriamo possa venire in Italia, ma non mi sembra il momento di un’operazione del genere. Oggi non c’è alcun segnale”, ha concluso Di Marzio.