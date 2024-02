Una media punti di 2,625 a partita, la più alta in Europa e una differenza reti incredibile: +47. "L’Inter ha ottenuto 20 vittorie nelle prime 24 gare di un singolo campionato di Serie A per la seconda volta nella sua storia, dopo il 2006/07 (21 in quel caso). Grazie ai quattro gol siglati contro la Salernitana l'Inter è salita a 59 reti in 24 partite di Serie A. Considerando i top 5 campionati europei, i nerazzurri sono il miglior attacco alla pari del Bayern Monaco, ma i bavaresi hanno giocato tre partite in meno. Non solo attacco, ma anche difesa. L'Inter ha la retroguardia meno battuta in Europa con solo 12 gol subiti e 15 cleen sheet".