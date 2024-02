Nella maggior parte delle partite dell'Inter Yann Sommer resta inoperoso, ma è dovere del club nerazzurro, vista anche la carta d'identità dello svizzero, di cercare già ora il suo erede. E sono due i nomi in lista secondo il Corriere dello Sport: "Il profilo del prossimo portiere, riserva di Sommer ma all'altezza di una maglia da titolare, è decisamente tracciato. Da pescare, se è il caso, anche dall'altra parte del globo. Come dimostra l'interesse nerazzurro per Bento , portiere dell'Athletico Paranaense che peraltro ha già dimostrato il proprio talento anche nel gioco con i piedi. Già la scorsa estate, da parte dell'Inter, si erano accesi i riflettori su Bento. Salvo trovare il club carioca pronto a fare muro.

Poi c'è anche il nome di Michele Di Gregorio, portiere molto più che in rampa di lancio. Il Monza lo ha acquistato proprio dall'Inter, nel 2020: due anni fa dopo la promozione in A e il prestito nel frattempo rinnovato, è scattato l'obbligo di riscatto. L'effetto è stato quello di vedere uno dei migliori interpreti del ruolo. Ed è rimasto su alti livelli mantenendo continuità, Di Gregorio, che però avrebbe un costo non esattamente basso. Ecco perché l'Inter non lo mette in cima alla lista dei portieri per il futuro, anche se rimane in lista. Il guardiano del Monza ha vestito la maglia nerazzurra ai tempi del settore giovanile, per quattordici anni, perciò si tratterebbe di un ritorno al passato".