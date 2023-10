È il miglior Lautaro di sempre: numeri emblematici, l’Inter non può farne a meno

Un inizio di stagione del genere, forse, non se lo aspettava nemmeno lui: Lautaro Martinez è senza ombra di dubbio il protagonista di queste prime uscite dell'Inter versione 2023/24. Gol e prestazioni da leader assoluto, dentro e fuori dal campo, con quella fascia di capitano al braccio che lo ha ulteriormente responsabilizzato e caricato. I numeri non sono tutto, ma evidenziano ancor di più il rendimento dell'argentino, come scrive il Corriere dello Sport: "L'unica volta che è dovuto partire dalla panchina ha finito per scatenarsi, firmando un poker da record in soli 27' a Salerno. Lautaro Martinez nell'Inter è a dir poco imprescindibile, lo è ancora di più dopo aver firmato il suo miglior avvio di stagione di sempre con la maglia nerazzurra. All'atteggiamento da leader con la fascia al braccio sta affiancando un ruolino da goleador implacabile, come testimoniano le 11 reti siglate nelle prime 10 partite stagionali".