L'inizio di stagione dell'Inter è stato senza ombra di dubbio nel segno di Lautaro Martinez : l'attaccante nerazzurro è stato protagonista di una partenza da urlo, con 11 reti già messe a segno. Numeri che lo pongono ai vertici anche delle classifiche internazionali, davanti a calciatori come Haaland e Mbappé.

Così scrive il Corriere dello Sport: "Lautaro già nella stagione 2021/2022 era partito forte, andando a segno 5 volte nelle prime 6 partite disputate, ma la partenza sprint di quest'annata ha lasciato un segno ancor più inequivocabile, con la capacità di essere un fattore in più anche in Champions, come successo nel gol del pareggio contro la Real Sociedad o nell'assalto guidato contro il Benfica con due legni colpiti e ben dieci tiri nella ripresa.