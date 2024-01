Sulla formazione di Inzaghici sono pochi dubbi. Dopo essere stati assenti con la Fiorentina per squalifica, torneranno da titolari Calhanoglu e Barella. Acerbi è favorito per un posto dal primo minuto rispetto a De Vrij che ha giocato a Firenze e con lui ci saranno Pavard e Bastoni a proteggere la porta di Sommer. Anche Dimarco si prenderà il suo posto a sinistra: contro la viola era stato sostituito da Carlos Augusto. A sinistra anche Federico Dimarco si riprenderà il posto in fascia dopo il turnover di Firenze, così in panchina finirà Carlos Augusto. A destra Darmian favorito su Dumfries. Con Lautaro e Thuram là davanti a battagliare.