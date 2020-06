Moratti: “No all’algoritmo. Zhang? Ha mezzi e voglia di vincere. Lautaro? Ho la sensazione che…”

“I problemi dobbiamo risolverli con decisioni e coraggio. Non credo che l’algoritmo possa dare soluzioni al calcio che non ha una logica e vede le vittorie e i risultati piu’ strani”. Ospite di “Kiss Kiss Napoli”, Massimo Moratti confessa tutte le sue perplessita’ sull’ipotesi dell’algoritmo per definire la classifica del campionato in caso di stop definitivo.

L’ex presidente dell’Inter vuole intanto godersi la ripresa, fissata con semifinali e finale di Coppa Italia. “Credo che sia molto bello trasmettere le prime partite in chiaro. Lo spettacolo e’ assicurato perche’ ci sono le 4 squadre migliori in questo momento”, sottolinea ancora Moratti, per il quale sarebbe “di buon auspicio la parziale riapertura degli stadi”.

Ma come sarà il calcio post coronavirus? “Economicamente si farà fatica a riprendersi dalla pandemia. Non sara’ facile avere la stessa brillantezza di qualche mese fa. Immagino che questo costringera’ a pensare a qualcosa di nuovo. Dipendera’ dalla valutazione dei giocatori, sarà tutto automatico”.

Per quanto riguarda la sua Inter, fiducia in Zhang e Conte. “La proprietà ha mezzi, voglia di vincere e passione. Vedo sensibilità e lucida intelligenza. Conte si sta esprimendo molto bene e ha il carattere giusto per arrivare a buoni risultati”.

Infine una battuta su Lautaro Martinez: “Non so se andrà al Barcellona, ma ho la sensazione che si stia arrivando ad un punto”.