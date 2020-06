Altro che Lautaro, allarme rosso al Barcellona: servono 70 mln subito, c’è nervosismo perchè…

Si dà per scontato l’arrivo di Lautaro Martinez dall’Inter, si continua a sognare Neymar che poco non costa, eppure secondo il sito del quotidiano madrileno Marca, in casa Barcellona c’è qualche problema economico da risolvere. Bisogna far quadrare i conti ed entro il mese di giugno incassare circa 70 milioni di mercato da alcune cessioni.

Per il giornale spagnolo c’e’ un po’ di nervosismo tra i dirigenti azulgrana che dovranno mettere da parte le operazioni in entrata per concentrarsi su quelle in uscita. Secondo Marca i soldi che servono potrebbero arrivare dalle cessioni di giocatori come Coutinho, Vidal, Semedo e Todibo, quest’ultimo vicino all’Everton per una cifra che dovrebbe aggirarsi intorno ai 25 milioni.

(Italpress)