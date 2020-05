Moses-Biraghi, ne resterà soltanto uno: Inter, riflessioni in corso. E su Cancelo…

Riflessioni in corso in casa Inter: tra i temi toccati, quello degli esterni che saranno a disposizione di Antonio Conte nella prossima stagione. Secondo il Corriere dello Sport, solamente uno tra Victor Moses e Cristiano Biraghi, entrambi arrivati a Milano in prestito con diritto di riscatto, verrà confermato.

UNO È DI TROPPO – “Il prestito con diritto di riscatto che ha spezzato in due la stagione di Moses – in Turchia non è andata, il nigeriano ha interrotto l’esperienza al Fenerbahce – non lascia certezze. Ballano dodici milioni di euro che l’Inter dovrebbe girare al Chelsea qualora volesse trattenere il giocatore. L’altra soluzione sarebbe un altro anno in “comodato d’uso”, bisogna però convincere i londinesi. Tra Moses e Biraghi, i due esterni in prestito, ne resterà soltanto uno. L’Inter a destra ha il mirino fisso su Cancelo, da quella parte c’è anche Candreva più eventualmente D’Ambrosio“.