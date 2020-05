Ansa – Tonali sempre più verso l’Inter. Bloccato Mertens ma se parte Lautaro…

Il punto di giornata sulle trattative di calciomercato arriva dall’agenzia Ansa. Protagoniste, neanche a dirlo, Inter e Juventus. Molti gli affari intrecciati tra le due squadre.

“Semedo alla Juve, mentre al Barcellona vanno i cartellini di Pjanic, De Sciglio e 25 milioni di euro. I due club avrebbero gia’ raggiunto un principio di accordo. Lo riporta il quotidiano spagnolo ‘Sport’, che e’ vicino agli ambienti blaugrana. Il tutto sarebbe avvenuto con la regia del potente procuratore Jorge Mendes, che rappresenta fra gli altri Cristiano Ronaldo, ma la valutazione data al terzino portoghese appare eccessiva e poco conveniente dal punto di vista della Juve. Oltretutto, in questo intrigo di mercato manca il nome di Arthur, centrocampista del Barca che piace moltissimo alla Vecchia Signora.

Insomma, e’ un rebus che va ancora risolto, anche se fra la Torino bianconera e la Catalogna il dialogo continua. La Juve porta avanti anche il discorso con Milik per il post Higuain, e con il Santos per il nuovo gioiello brasiliano Kaio Jorge, attaccante 18enne che ha una clausola rescissoria per l’estero di 50 milioni, che ora sono diventati trattabili: a quota 30 l’affare si puo’ fare.

Sara’ invece piu’ difficile, per i bianconeri, arrivare a Tonali, perche’ la concorrenza dell’Inter e’ particolarmente forte. E a proposito di Inter, e di Barcellona, non e’ certo tramontata la trattativa per Lautaro Martinez: i nerazzurri si sono gia’ cautelati bloccando Mertens, ma se ‘el Toro’ argentino dovesse partire ci vorrebbe un altro attaccante: l’obiettivo numero uno e’ il tedesco Werner, sul quale c’e’ anche il Liverpool”