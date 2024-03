Entrambe le parti hanno intenzione di rinnovare e la distanza tra domanda e offerta è di circa 2 mln di euro (8 l'offerta, 10 la richiesta). "La società nerazzurra ha la capacità, come scriviamo nel pezzo a fianco, di fare un salto in avanti in termini di monte ingaggi, anche in virtù di introiti che sono destinati ad aumentare. Un ruolo chiave nella partita della trattativa lo giocheranno i bonus e la natura degli stessi. Per una parte di questi - proprio come sta avvenendo per Barella - la società è pronta a legarli al cammino internazionale dei prossimi anni. In definitiva, non solo premi individuali legati alla vittoria finale del trofeo, ma anche in base alle varie qualificazioni. Di fatto, un modo di legare - indirettamente, certo - il giocatore agli introiti societari, fino a farlo diventare il più pagato della Serie A", commenta la Rosea.