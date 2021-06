Sky – Cagliari-Inter, accordo vicino per il trasferimento di Nainggolan: le ultimissime

Nelle prossime ore, Cagliari e Inter potrebbero formalizzare l'accordo per il trasferimento a titolo definitivo in rossoblù di Nainggolan

Nelle prossime ore, Cagliari e Inter potrebbero formalizzare l'accordo per il trasferimento a titolo definitivo in rossoblù di Radja Nainggolan, centrocampista belga ancora di proprietà nerazzurra nelle ultime due stagioni in prestito in Sardegna. Lo riporta Gianluca Di Marzio durante la trasmissione "Calciomercato - L'Originale" su Sky Sport.