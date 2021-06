Olé – Inter, avanti la trattativa per il primo colpo: “Inzaghi dice sì, l’affare procede”

Come vi abbiamo riportato, c'è un nome nuovo per l'attacco dell'Inter, che i nerazzurri stanno seguendo in vista di un colpo a zero

Marco Macca

Come vi abbiamo riportato, c'è un nome nuovo per l'attacco dell'Inter, che i nerazzurri stanno seguendo in vista di un possibile colpo a parametro zero: Rafael Santos Borré. Il 25enne attaccante del River Plate è attualmente in scadenza al 30 giugno e sarebbe entrato nel mirino di tanti club europei, nerazzurri inclusi. Secondo quanto scrive Olé, testata argentina, Simone Inzaghi, nuovo allenatore dell'Inter, avrebbe già dato il suo ok all'operazione:

"Il colombiano, il cui contratto con il River scade il 30 giugno, fa ora parte del gruppo Alfa Management (...). Nelle scorse settimane, sono arrivati sondaggi da vari club: tra questi, l'Inter, campione d'Italia. Il nuovo allenatore Simone Inzaghi avrebbe già dato l'ok a procedere con la trattativa".

(Fonte: Olé)