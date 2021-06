Inter, irritazione Joao Mario, comunicazione chiara: svolta per l’addio?

Sono giorni caldi per il possibile addio all'Inter di Joao Mario. Il giocatore vorrebbe restare allo Sporting Lisbona

Sono giorni caldi per il possibile addio all'Inter di Joao Mario. Il giocatore, come confermato dall'agente Pastorello a FCInter1908.it, vorrebbe restare allo Sporting Lisbona, club che lo ha lanciato nel grande calcio da giovane e che in questa stagione lo ha nuovamente accolto, vincendo con lui il campionato portoghese. Manca, però, ancora l'accordo tra le parti.

"L’Inter chiede tra i 7 e gli 8 milioni di euro, lo Sporting risponde invece con una proposta da 5 milioni di euro bonus compresi (...). Tra le parti c’è il più classico dei tira e molla, una condizione non gradita al calciatore, spiazzato da una trattativa che ai suoi occhi sembra una partita a poker. Per questo motivo, il calciatore, ha dato mandato al suo agente di prendere in considerazione anche altre offerte, un po’ come a spedire un messaggio allo Sporting: io ho fatto un passo verso di voi, se mi volete davvero, sbrigatevi", si legge.