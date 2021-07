Nainggolan-Nandez, intreccio in sospeso per l’Inter. Per il belga sirene turche

Il giocatore belga ha un'offerta dalla Turchia ma non c'è ancora l'accordo per la buonuscita con i nerazzurri e lui vorrebbe tornare in rossoblù

Eva A. Provenzano

Nainggolan sembra destinato al Cagliari. Ma ieri Giuliniha dribblato le voci di mercato: "Mi fate sempre parlare di lui, ma non parlo dei giocatori di altri club". Non c'è ancora l'accordo per il passaggio definitivo al club rossoblù con cui l'Inter ha però in sospeso anche la questione Nandez.

Stando a quanto riportato da TMW il belga sarebbe finito nel mirino del Besiktas. Il club turco avrebbe offerto al giocatore un biennale da tre mln bonus compresi. Il calciatore però vuole tornare a giocare con la maglia del Cagliari. Ma resta una questione da sistemare. L'offerta dei sardi è da 1.5 mln ma serve un accordo con i nerazzurri sulla buonuscita. Dato che c'è anche la questione dell'uruguaiano in sospeso, se si arrivasse ad uno scambio - spiega il sito specializzato di calciomercato - i due club farebbero importanti plusvalenze.

(Fonte: TMW)