GdS – Inter, Nandez trattativa calda: Giulini chiede formula in stile Barella

I nerazzurri potrebbero presto accelerare per il calciatore uruguaiano col quale hanno già l'accordo

Nahitan Nandez è nome caldo in casa Inter. La Gazzetta dello Sport fa luce sull'operazione che potrebbe portare l'uruguaiano a Milano: "L’uruguaiano ha già un accordo di massima con i nerazzurri per un quadriennale da tre milioni netti a stagione, ora Marotta e Ausilio lavorano per arrivare alla quadra con Giulini: la formula del prestito è scontata, bisogna mettersi d’accordo sul valore della prima tranche, che ovviamente poi andrebbe a condizionare il riscatto. Giulini vorrebbe una formula in stile Barella, l’Inter non vorrebbe spendere più di 2-3 milioni subito. Insomma, la trattativa è calda e non è da escludere un’accelerata nei prossimi giorni".