Sky – Inter, Inzaghi pensa a 8 cambi per Napoli: da Gagliardini a Correa

Ci sarà Onana tra i pali, Handanovic è infatti atteso dal 1' in finale di Coppa Italia. Possibile turno di riposo per Darmian e Acerbi in difesa per Sky: provati D'Ambrosio, de Vrij e Bastoni, con Bellanova e Gosens favoriti sulle due corsie laterali. Riposerebbero sia Dumfries che Dimarco. A centrocampo possibile chance dall'inizio per Gagliardini e Asllani, provati accanto a Barella; starebbero così fuori sia Brozovic che Calhanoglu. Proseguono le rotazioni in attacco: pronti Lukaku e Correa, col Tucu favorito su Lautaro.