Sponsor, sito per adulti offre all’Inter 100 mln: “Vogliamo penetrare mercati come fanno loro in area”

Un sito per adulti ha offerto all'Inter 100 milioni per diventare sponsor di maglia. La proposta è confermata dal vicepresidente del sito

Un sito per adulti avrebbe offerto all'Inter 100 milioni di euro per diventare sponsor di maglia fino al 2029. La notizia curiosa è riportata dal Daily Mirror, secondo cui My.Club sarebbe interessato a diventare nuovo sponsor dei nerazzurri. L'offerta, in realtà, non è neanche così attrattativa visto che sarebbe spalmata su 6 anni.