Inter, chiesto lo spostamento della gara con l’Atalanta: no della Lega, il motivo

Polemiche per quanto riguarda la data scelta per la disputa di Inter-Atalanta, con i nerazzurri di Inzaghi che dovranno scendere in campo solamente 72 ore dopo la finale di Coppa Italia. Calcio e Finanza spiega i motivi che hanno portato a questa decisione: "La scelta di mettere in calendario sabato la sfida tra i nerazzurri e l'Atalanta nasce dalla decisione di Sky di trasmettere l'incontro (uno di quelli in co-esclusiva, per i quali alla pay-tv di Comcast spetta la terza scelta, dopo le prime due di DAZN). L'emittente può utilizzare lo slot del sabato alle ore 20.45 per la trasmissione degli incontri, oppure la domenica alle ore 12.30, ma per esigenze di palinsesto ha preferito posizionare il match la sera del 27 maggio".