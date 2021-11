FCIN1908 / Infortunio Sanchez, dettagli e tempistiche. Novità su Dzeko e Bastoni

Gli ultimi aggiornamenti in casa Inter per quanto riguarda le condizioni dei giocatori rientrati dalle Nazionali

Alexis Sanchez si è infortunato con la sua Nazionale e non sarà a disposizione di mister Inzaghi per la delicata partita contro il Napoli. L'attaccante cileno lamenta un risentimento ai flessori. Tempi di recupero previsti? 15 giorni, un po' come per l'infortunio di Stefan de Vrij (altro assente nella partita contro la squadra di Spalletti in programma domenica).