Una squadra che potrebbe tranquillamente giocarsi un posto nelle coppe europee del nostro campionato, piena di talento, corsa e futuro. "L'Inter 2" della prossima stagione, come la ribattezza la Gazzetta dello Sport, è praticamente già fatta e pronta a dare a Simone Inzaghi le giuste garanzie in vista della prossima stagione, che si preannuncia massacrante vista la partecipazione dei nerazzurri al Mondiale per Club. L'Inter dovrebbe infatti arricchirsi di due giocatori di livello assoluto come Zielinski e Taremi, entrambi in arrivo a parametro zero a centrocampo e in attacco rispettivamente da Napoli e Porto. Per il resto, al netto di possibili stravolgimenti dettati dal mercato, la squadra è già fatta. Andiamola a vedere: