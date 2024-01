Per l'aspetto acustico l'attuale copertura può essere integrata da sistemi di pannelli di fono assorbenza, capaci di garantire il contenimento dei decibel al di sotto delle soglie che la normativa consente. Sia per le partite sia per i concerti estivi. Il progetto ha due parti, una relativa allo stadio e una relativa al progetto urbanistico attorno. Il cuore di questo progetto è un grande parco impreziosito da edifici contenuti, per funzioni complementari a quelle dello stadio e tra il parco e lo stadio ci sarà la grande piazza dei tifosi.

Ci sarebbe una soluzione anche per far giocare a San Siro Inter e Milan durante i lavori. In pratica, ha spiegato Fenyves (architetto di Arco Associati, ndr) parlando del progetto, «demoliamo e inseriamo un nuovo pezzo riducendo al massimo di 1.500 posti la capienza dell’intero impianto». Questa è la chiave per permettere a Inter e Milan di giocare mantenendo aperto lo stadio, da immaginare come «uno stadio che ne contiene tre» per tre anelli, più il nuovo anello aggiuntivo. Alla fine dei lavori i posti a seduta esterna passeranno da 87.500 a 70.000, a cui aggiungere 5.000 postazioni interne. Il costo dell’intervento stimato, secondo l’architetto, è di 235 milioni di euro per la parte interna, totale per l’edificio circa 300 milioni.