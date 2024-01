Non si è ancora sbloccata la trattativa tra Inter e Leicester per il trasferimento in Inghilterra di Stefano Sensi

Questo perché, come già vi abbiamo riportato ieri sera, manca ancora l'offerta ufficiale del club inglese allenato da Maresca, attualmente in Championship, che avrebbe dovuto inviare a Milano nelle scorse ore i documenti necessari per chiudere l'operazione.