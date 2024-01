Per il resto, sottolinea ancora Sala in commissione consiliare, "noi volevamo sostituire San Siro con un altro impianto ma, se il vincolo lo impedisce, a questo punto la strada maestra diventa quella della ristrutturazione. Perciò è importante valutare oggi i progetti, nella speranza di sollecitare l'interesse di entrambi i club, o una squadra sola". Detto questo, "da sindaco e da sindaco di città metropolitana non farò niente per oppormi a opzioni di nuovi stadi in comuni che non siano Milano, ciò non toglie che dobbiamo far di tutto perché le squadre rimangano in città".

Sala, poi, ha spiegato ancor più nel dettaglio la questione relativa al vincolo. “Salvo diversa decisione del Tar, il vincolo” sul secondo anello dello Stadio di San Siro “si può considerare una certezza e quindi noi lo diamo nel campo delle certezze, così come il fatto che il referendum non è ammissibile. Se il vincolo a questo punto impedisce” di abbattere San Siro e fare un altro impianto, “a questo punto la strada maestra per noi diventa la valorizzazione di San Siro. Per questo è importante valutare un progetto come questo, nella speranza che le squadre rinnovino l’interesse per San Siro”, ha detto il sindaco. E in questo caso, “Il Comune sarebbe aperto a tutte le soluzioni: prima ipotesi realizziamo noi i lavori; seconda che partecipiamo ai lavori in partnership con le squadre e poi c’è una terza che a noi sembra la più sensata: cedere in diritto di superficie lo stadio, a lunghissimo termine”.

