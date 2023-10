Oh oui, Inter! Vittoria in salsa francese, San Siro ai piedi di Thuram e Pavard

L'analisi di Fcinter1908 sul successo per 1-0 ottenuto dai nerazzurri contro il Benfica in Champions League

L'Inter batte 1-0 il Benfica e conquista una vittoria fondamentale per il proprio percorso in Champions League. Una gara decisa dal primo gol europeo con la maglia nerazzurra di Marcus Thuram, sempre più determinante per le sorti della squadra e ormai beniamino del pubblico. Un successo di misura, ma un risultato che non rispecchia i valori visti in campo: l'Inter crea almeno 4 nitide occasioni da gol, colpisce un palo e una traversa, e manca il colpo del ko che avrebbe regalato più tranquillità nei minuti finali.