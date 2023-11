Pavard: “Grazie per i messaggi e l’affetto. Farò di tutto per tornare più forte. Sempre forza Inter”

Sui social il difensore francese ha voluto ringraziare compagni e tifosi per i tanti messaggi ricevuti dopo l'infortunio

Gli esami a cui si è sottoposto lunedì, hanno confermato i postumi della lussazione della rotula del ginocchio sinistro. Simone Inzaghi non potrà contare su Benjamin Pavard per un mese e mezzo circa.

Il francese, uscito anzitempo nella sfida contro l'Atalanta, ha ricevuto tanti messaggi da compagni e tifosi e lui li ha voluti ringraziare con un post su Instagram. "Grazie a tutti per i messaggi e l’affetto ricevuti negli ultimi giorni. Farò di tutto per tornare più forte. Forza ai ragazzi per stasera! Sempre Forza Inter".