L’Inter ora ha un’anima: “C’è un gesto di Pavard che significa gruppo”

È un ex campione del mondo, ha vinto la Champions, si è appena rotto il ginocchio, eppure corre a festeggiare in campo, zoppicando e col tutore. Questo significa gruppo, non una cena organizzata e soprattutto raccontata. Anche perché poi c’è il campo. Brutto l’infortunio alla rotula sinistra di Pavard, ma probabilmente non bruttissimo. Risonanza solo oggi, ma forse i legamenti hanno tenuto. A fine anno potrebbe essere già in campo".