Pavard, lussazione o sublussazione? Rischia 6-8 settimane di stop, ecco le ipotesi

"Anche in quest'ultimo caso però è molto probabile che si opti per il trattamento conservativo (o terapia conservativa). I tempi comunque potrebbero essere lunghi: diciamo 6-8 settimane e dunque probabile arrivederci al 2024. L'intervento chirurgico è possibile solo se la situazione del ginocchio sarà "compromessa" e in questo caso lo stop sarebbe di mesi, non di settimane", conclude la rosea.