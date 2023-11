I compagni, Inzaghi e i tifosi, hanno vissuto attimi di paura quando al 32' Benjamin Pavard si è accasciato a terra dopo uno scontro fortuito con Lookman. Per il difensore si è trattato di un trauma al ginocchio sinistro e verrà valutato nei prossimi giorni.

L'infortunio non ha impedito al francese di esultare ai gol dell'Inter, segno che il nerazzurro è entrato nel cuore di Pavard. Al termine della gara, il giocatore ha esultato per i tre punti fondamentali: "Grandi ragazzi, grande squadra. Vittoria importante oggi, orgoglioso di far parte di questo gruppo".