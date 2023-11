Inter, Inzaghi: “Pavard? Non sente dolore, ma aspettiamo gli esami. Dopo il loro gol…”

Triplice fischio per Atalanta-Inter. Simone Inzaghi, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato dell'incontro appena terminato al Gewiss Stadium. Queste le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it: "Pavard? Bisognerà aspettare un attimo. Un qualcosa c'è stato, la rotula è uscita e poi è rientrata. Vediamo un attimino. Lui era contento della vittoria, non sentiva questo grandissimo dolore, ma è normale che un po' di preoccupazione ci sia. Gli esami dei prossimi giorni chiariranno tutto".